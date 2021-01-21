Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Soğuk hava onları etkilemiyor, kışın tişörtlerle çalışıyorlar

Soğuk hava onları etkilemiyor, kışın tişörtlerle çalışıyorlar

Tokat'ta kış mevsiminde tişörtle çalışan fırıncı

Cenin Hava Sıcaklıkları Kış Mevsimi Fırıncılar 

-Kış ayında rahat çalışmanın avantajını yaşayan fırıncı Kerem Karadağ, röportaj
-Soğuk havada dışarıda çalışan simitçiler
-Yolda yürüyen vatandaşlar
-Soğuk havayla ilgili röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Yaz aylarında fırın karşısında güçlükle çalışan fırıncılar kış aylarında tişörtle çalışabilmenin avantajını yaşıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Dışarı da çalışmak zorunda olanlar zor günler geçirirken, kış mevsiminde en çok fırıncılara avantaj oldu. Yaz aylarında sıcak havlarda fırının karşısında çalışırken zorlanan fırıncılar, kış mevsimi ile birlikte daha rahat çalışmaya başladı.
Yazın boncuk boncuk ter döken pideciler soğuk havalarda tişörtle çalışmanın rahatlığını yaşıyor. Tokat'ta yaklaşık 40 yıldır fırında çalışan Kerem Karadağ, kış mevsiminde dışarıdaki soğuğu hissetmediklerini kaydetti.
Pide yaptıkları fırında kış aylarında çalışmanın avantajını yaşadıklarını belirten Karadağ, “Bu mevsim biz fırıncılar için iyi. Ama bizlerde yazın fırın başında terliyoruz. Dışardaki insanlar daha rahat oluyor” dedi.
Dışarıda hava sıcaklıkları eksi 10 derece iken fırın karşısında 20 derecenin üzerinde sıcakta çalıştığını belirten Karadağ, “Kışın bizim için avantaj oluyor. Şu anda fırında çalışmaktan memnunuz, terlemiyoruz. Rahat rahat çalışıyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı