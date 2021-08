Sivas yeni Taha'lar yetiştirecek

--Taha Akgül açıklama

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler serbest stil 125 kiloda rakibi Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül’ü, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin makamında ağırlayarak şampiyon güreşçiye çeşitli hediyeler takdim etti. “Güreş branşımızı Sivas'ımıza kazandıracağız” Belediye spor kapsamında yeni sporcular yetiştireceklerini belirten Taha Akgül, “Ben her şampiyonadan sonra kazandığımız madalyaları Sivas’ıma getiriyorum. Tokyo’ya hem ülkemize hem memleketimize altın madalyayı getirmek için yola çıkmıştım. Doğma büyüme Sivaslı olduğumuz burada yetiştiğimiz için 2016 olimpiyatlarında altın madalya getirmiştim. Şimdi de Sivas’ımıza bir bronz madalyayı getirmek nasip oldu. Bugün de bu maksatla belediyemizi ziyaret etmek istedik. Her şampiyonadan sonra gelerek başkanımızı ziyaret ediyorum. Burada memleketimizde bizleri sevenlerle güreş camiamızla bir araya geliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Ben ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Her geldiğimizde bizi onurlandırıyor, ağırlıyor sevincimizi paylaşıyor kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün kendisinden de bir söz aldık. Belediyemiz destekleriyle belediye sporumuzun uhdesinde güreş branşımızı Sivas'ımıza kazandıracağız. Açılışında inşallah başkanımız ile birlikte yapacağız. Bu anlamda Türk güreşine ve bizlere vermiş olduğu değerlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Akşam geldiğimde teyzemlerde kaldım. Kılavuz mahallesinde oturuyorlar her geldiğimde Sivas’ın bir bölgesinin değiştiğini görüyorum. Biraz önce de kendilerine söyledim, gerçekten de Sivas’ımız için elinden gelen çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Ben başkanımız şahsında tüm ekibini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. “Taha Akgül gibi örnekleri Sivas’ta çoğaltacağız” Taha Akgül’ü Belediyede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Kendisinin de belirttiği gibi her olimpiyatta Türkiye’ye bir gurur bir heyecan yaşatıyor. Tokyo Olimpiyatları’nda da bizleri gururlandırdı ve bayrağımızı dalgalandırdı, biz kendisini tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun. İnşallah milli güreşçimiz Taha Akgül gibi örnekleri Sivas’ta çoğaltacağız. Kendisiyle de biraz önce görüştük. Bugüne kadar yapmak istediğimiz ama pandemi nedeniyle ertelediğimiz bir hususu da birlikte hayata geçireceğiz. Belediyespor bünyemizde bir güreş branşını açacağız. Dünya Şampiyonası’ndan sonra Ekim ayı gibi açılışını şampiyonumuz ile birlikte yapıp Sivas’ta yeni Taha’ların yetişmesi adına üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Sporcu ve spor dostu belediye olarak gençlerimize hizmet edecek spor tesislerimizin altyapısını geliştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Ondan da daha önemli bu tesislere anlam verecek, gençliğimize dokunacak, gençlik çalışmalarımızı ve sporumuzu ciddi anlamda önemsiyoruz. Tabi ki belediyecilik anlamında yol, kaldırım, asfalt, altyapı gibi çalışmalarımızı yapacağız ama gençlerimizi spora teşvik edecek, gençlerimizi sokaktan kurtaracak, kötü alışkanlıklar edilmesini engelleyecek her branşı da Sivas Belediyesi bünyesindeki Belediyesporumuzda açarak yeni alanlar oluşturacağız. Ben şampiyonumuz Taha Akgül’ü tekrar tebrik etmek istiyorum. İnşallah hem Türkiye’mizi hem de Sivas’ımıza daha birçok gurur yaşatacak. Başarı sadece madalya almakla değil gençlere rol model olmak örnek teşkil etmekle elde ediliyor. Bu konuda Taha Akgül bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor.” dedi.

Daha sonra Başkan Bilgin ve şampiyon güreşçi Akgül bir süre sohbet etti.