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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Sivas’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

- Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Sivas’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

-Kaza detay

İlk Müdahale Temizlik Aracı Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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-NOT: GÖRÜNTÜ TÜNELDE

( SİVAS ) - Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı- Sivas’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Köprüsünde meydana geldi. Erzincan istikametinde aynı yönde ilerleyen 5 araç çarpıştı. Kazaya yolda ki temizlik aracına çarpmamak için ani fren yapan bir araç neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK-GF-Y)
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