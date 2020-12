Sivas’ta yaşatılan lahit mezar kültürü yok olmak üzere

-röportajlar

-mezar figürlerinden detay



( SİVAS )- Sivas’ta yakın bir tarihe kadar yaşatılan lahit mezar kültürü, ustaları bir bir ölünce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya SİVAS



- Sivas’ta yakın bir tarihe kadar yaşatılan lahit mezar kültürü, ustaları bir bir ölünce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sivas’ta bir çok yerleşim yerinde piramidi andıran lahit mezarlarla karşılaşmak mümkün. Tarihi gibi görülse de bu mezarlardan bazıları sadece 30 yıllık. Sivas kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Hafik ilçesine bağlı Kurugöl köyü de piramidi andıran lahit mezarları görmek mümkün. Mezarlar görüntüleri kadar üzerlerindeki işlemelerle de dikkat çekiyor. Mezarların üzerindeki işlemeler mezarda yatan ölünün cinsiyeti, mesleği ve hayatına ait önemli detayları simgeliyor. Mezar taşları üzerlerinde çiçek ve örgü motifler bulunuyorsa o mezarın bir kadına, silah, kılıç veya at gibi figürlerin olmasıysa o mezarın bir erkeğe ait olduğunu anlaşılabiliyor. Yakın tarihe kadar yapımı devam eden piramit mezarlarda yapılan bilimsel araştırmalar mezarların, Orta Asya Türk mezar kültürünün özelliklerini yansıttığını ortaya koydu. Zamana meydan okuyorlar Kurugöl köyünde yaşayan Mehmet Ali Özen, taş mezarların sağlamlıklarıyla zamana meydan okuduklarını belirterek, “Geçmişte yaşlı amcalarımız vardı, bunlar köy mezarlarını yaparlardı. Başka gelirleri yoktu ve rızıklarını bu işten kazanırdılar. Bu mezar taşlarını Veli ve Nuri amca yapardı. Geçmiş dönemde toplumdaki mezar sistemini bize anlatıyorlar. Mezarların bu kadar büyük olmasındaki amaç yerlerini belli etmek. Taşlarımız, sağlamdır ve yıpranmıyorlar. Normal mermer mezarlar, yağıştan dolayı çabuk dökülüyorlar. Burada 1 aşırı geçmiş olan mezarlar var“ dedi.

Son 30 yıldır yapılmadı Kurugöl köyünde yaşayan Haşim Boztepe, sanduka mezarların yaklaşık 30 yıldır yapılmadığını belirterek, “ Geçmişte bu mezarları yapan iki ustamız vardı. Bu taşları kendileri toplayıp, işçiliğini kendileri yapıyorlardı. Bu mezarlar hiçbir zaman yıpranmazdır. Yeni mermer mezarlar bu kadar sağlam değil. Özenle yapılan bu mezarla her gelende bakıyor. Görenler, güzel karşılıyorlar ve şaşırıyorlar. Mezarlarımıza çok önem veriyoruz. Kadın mezarlarına en çok gül ve çiçek figürü yapılmış. Erkeklere, insan figürü, silah ve at yapılıyor. Bu mezarların ustası öleli 10 yıl oldu. Yaklaşık 30 yıldır da bu mezarlardan yapılmıyor” şeklinde konuştu.

(VK-GF-



loading...