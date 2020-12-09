Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta sanayi sitesinde korkutan yangın, 4 iş yerinin çatısı kullanılmaz hale geldi

Sivas’ta sanayi sitesinde korkutan yangın, 4 iş yerinin çatısı kullanılmaz hale geldi

-alevlerden cep telefonu detay

İtfaiye Eri Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi Trol 

--yangından detay
--Yangından etkilenen itfaiye eri detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta sanayi sitesinde meydana gelen yangında 4 iş yerinin çatısını kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül sanayi sitesinde yapı malzemeleri satan bir iş yerinin çatı kısmında meydana geldi. Yangın, kısa sürede 4 iş yerinin bulunduğu bloğun çatısını sardı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı