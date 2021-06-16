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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

SİVAS - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

- Sivas OSB'de oluşturulan aşılama alanı - Aşılama alanına gelen çalışanların aşılanması - İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ile röportaj - Aşı yaptıran OSB çalışanlarından Kadir Osmanoğlu ile röportaj Sivas OSB'deki fabrikalarda çalışan işçi ve idari personelin bir kısmı, mobil ekipler tarafından aşılandı.OSB'nin girişinde oluşturulan aşılama alanına gelen İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, fabrikalarda çalışan tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.Moğulkoç, Bakanlığın talimatları doğrultusunda iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla OSB çalışanlarının mobil ekipler tarafından aşılanmasına başlandığını söyledi.

Moğulkoç, "Şu anda tüm sağlık ocakları, devlet hastanelerinde aşı yapılmaktadır. Vatandaşların aşılarını tereddüte düşmeden yaptırmalarını istiyoruz. Aşılama çalışmaları başladıktan sonra hastane yükümüz çok rahatladı. Kovid - 19 dolayısıyla müracaat eden, yatan ve ağır hasta sayımız azaldı. Böylece diğer hastalara da gereken hizmeti daha geniş kapsamlı vermeye başladık. Vatandaşlarımız da aşıya karşı çok duyarlı. Sivas 'ta özellikle 65 yaş üstünde yüzde 87 gibi bir aşı oranımız var." diye konuştu.
Aşı yaptıran OSB çalışanlarından Kadir Osmanoğlu ise üretimin ve kalkınmanın devam etmesi için herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Fabrika Hastane Ocaklar Aşı 

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