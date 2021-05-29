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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Kayıp gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

SİVAS - Kayıp gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

- Sivas Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilişi Sivas 'ta kayıp gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedinin bir köy mezarlığında toprağa gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu E.Ö'yü (28) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan K.İ. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OlayKümbet Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta evden ayrılan E.Ö'nün eve dönmemesi üzerine annesi H.T. polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün cesedi, 27 Mayıs'ta Bademkaya köyü yakınındaki mezarlıkta gömülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili E.Ö'nün arkadaşları B.A, K.İ. ve İ.P. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ifadelerinde K.İ'nin, E.Ö'yü taşla darbederek öldürdüğünü ve Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüklerini itiraf etmişlerdi.

Adli Kontrol Polis Merkezi Akalan Köy Mezarlığı Arbede 

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