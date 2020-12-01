SİVAS - Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
- Kaza alanından görüntü - Kaza yapan araçların görüntüsü Sivas 'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördüSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu. Sivas - Erzincan kara yolunun Hanköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.Buzlanma sonucu bölgede 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, polis aracı, kamyon ve 8 otomobil hasar gördü.Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
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