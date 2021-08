Sivas bıçağı ders oldu, kursiyerler arasında kadınlarda var

--Sanayi Mektebi Müzesinde eğitim görene kursiyerler detay

--Sanayi Mektebi Müzesi drone detay

--Bıçak Ustası İsmail Gölebatmaz Röp

--Kursiyerler röp



- Dünyaca ünlü Sivas bıçağını yaşatmak için yeni ustalar yetiştiriliyor. Üretiminde 76 ayrı aşamadan geçen bıçağın yapımını öğrenen kursiyerler arasında kadınlarda var. Sivas’ta geleneksel yöntemlerle üretilen ve nü dünyayı saran Sivas bıçağı ustalarının sayısı her geçen gün azalıyor. Bu mesleği yaşatmak için geçtiğimiz aylarda açılışını Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı Sanayi Mektebî Müzesi’nde Sivas bıçağı eğitimi verilmeye başlandı. Kentte yaşayan birçok kursiyer bıçak ustası İsmail Gölebatmaz’dan bıçak yapımı dersi alıyor. Kursiyerler keskinliği ile dikkat çeken Sivas Bıçağının yapımını haftanın belirli günlerinde Sanayi Mektebinde ve bıçak ustası Gölebatmaz’ın sanayide bulunan atölyesinde ders alarak öğreniyor. “Bizler son ustalardık” Sivas bıçağı ustası İsmail Gölebatmaz yaşayan son ustalardan birisi olduğunu belirtip, “Sanayi Mektebi Müzesinin açılmasına çok sevindik. Daha önceden ne çırak yetişiyordu ne usta yetişiyordu, ‘bizler son ustalardık’ diyorduk ama şükür şuanda 10 tane kursiyerim var, isterim ki daha fazla olsun. Hem sanayide ve imalatçı arkadaşlarımız yetişen çırağımız veyahut da kalfamız yok diyorduk. Tabi şuanda kalfa adayları hepsi usta adayları demeyelim çünkü burada belgelerini aldıktan sonra çalışma belgeleri olacak, işyeri açma belgeleri olmayacak. Kendilerinde yeterlilik olduğu zaman, yeterlilik belgelerini yine biz vereceğiz. Somut olmayan, unutulmaya yüz tutmuş kültürel miras bunlar. Biz tamamen ham madde olarak alırız, her şeyi elde yaparız. herhangi bir baskı pres gibi şeyler olmaz zaten gayemiz odur ‘unutulmaya yüz tutmuş sanatları ayakta tutmak’. Bir de en güzeli Sanayi Mektebi Müzesi burada kurs vermek. Şuan ilk etapta yaş aralığı aramadık kanunen 18 yaşını doldurması gerekiyor. Çoğu ekipmanlarımız burada olmadığı için ocak işini, kesim işini genelde kendi atölyemde yapıyoruz, haftanın belli günlerinde Sanayi Mektebi Müzesinde oluyoruz, diğer günlerde kendi atölyemde oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadınlar yapamaz” sözü üzerine kursa girdi Perihan Uğur isimli kadın kursiyer, “kadınlar yapamaz bu erkek mesleğidir” dendiği için kursa başladığını ifade ederek, “Sivas’ın tarihi kültürel yapısından bıçakçılık kursuna devam ediyoruz. Böyle bir mesleğin içinde olmaktan ben gurur duyuyorum. Ustalar şikâyetçiymiş eleman bulamamaktan sağ olsun hocamın sayesinde bizler 2 aydır böyle tarihi bir yapıda kurs alıyoruz, yetişmiş elemanlarız inşallah değerlendirirler. Bıçakçılık kursundan mezun olduktan sonra bununla alakalı çalışmak istiyoruz. Kadınların ‘yapamaz’, ‘bu erkek mesleğidir’ dedikleri için ben yapılabilirliğini göstermek istedim, bilmiyorum ne kadar ilerledim onu hocam taktir eder. Sağ olsun hocamın sayesinde yılların birikimi, deneyimi 2 aydır büyük bir sabırla, özveriyle bize öğrettikleri inşallah bundan sonra da bunu meslek olarak edineceğiz, devam edeceğiz umuyorum faydalı oluruz” dedi.

Tarihi mekanda eğitim alıyorlar Mehmet Kandemir isimli kursiyer Sivas Bıçağının her aşamasını bu kursta öğrendiğini belirterek, “Bu kursa gelme amacım Sivas Bıçağının nasıl yapıldığını, kemik saplı özellikle öğrenmekti ve bu meslekle ilgili çalışmayı da düşünebilirim diye aklımdan geçiriyordum. Bıçakçılık Sivas’ın yöresel bir sanatı, böyle tarihi bir müzede de kurs görmek bizim için çok büyük bir şans, çok büyük bir avantaj oldu. Biz bu kursa gelmeden önce Sivas Bıçağının her aşamasının elle yapıldığını bilmiyorduk; sapından, metaline, çeliğine kadar bütün aşamaları elden geçiyor, elle yapıyoruz hepsini bunları gördük. Çırak yetişmiyor diyorlar ustalarımız bundan şikayet ediyorlar, yöresel bir meslek aslında Sivas’ta devam eden yıllardır biz de az çok çırak olarak bir şeyler öğrendik, bu meslekle ilgili çalışabileceğimi düşünüyorum” dedi.

