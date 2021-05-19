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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

SİVAS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Millet Bahçesi önünden başlayıp tarihi kongre binası önünden sona eren 19 Mayıs Korteji - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklamasıSİVAS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Sivas 'ta törenlerle kutlandı.Etkinlikler kapsamında 19 Mayıs Korteji" oluşturuldu.Valiliğin organizasyonuyla Millet Bahçesi önünde toplanan bisikletliler, klasik araba tutkunları ve atlı birlikler, Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi istikametini kullanarak tarihi kongre binası önüne kadar geldi.Vali Salih Ayhan'ın da eşlik ettiği kortej, görsel şölen sundu.Tarihi kongre binası önünde açıklama yapan Ayhan, Atatürk'ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs'ı Kovid - 19 gölgesinde kutlamaya çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizle birlikte geçmişten aldığımız birikimle, 19 Mayıs ruhuyla geleceğe pedal çevirdik. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da her yerde söz sahibi olmaya devam edecektir." dedi.

Klasik Araba Gesi Allah Bisiklet 

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