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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de restoran ve kafelere korona virüs denetimi

Şişli’de restoran ve kafelere korona virüs denetimi

Denetimlerden görüntü

Polis Koronavirüs Para Cezası Zabıta 

-Yapılan uyarılardan görüntü
-Ceza kesilen işletmecinin tepkisi

( İSTANBUL )- Ceza yazılan işletmeciden polise: “Otobüs ve metrobüslere de bakın” dedi İSTANBUL

- Şişli’de polis ve zabıta ekipleri restoran ve kafelerde korona virüs kurallarına uyulup uyulmadığını yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı için para ceza kesilen işletme sahibi duruma tepki gösterdi. Şişli'de polis ve zabıta ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve kafeleri denetledi. Tek tek restoran ve kafelere giren ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlara korona virüsle mücadelede uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Bazı işletmelerde kurallara tam uyulduğu görülürken, bir işletmeye de kurullara uyulmadığı için para cezası uygulandı. Para cezası kesilen işletme sahibi duruma tepki göstererek, metrobüs ve otobüslere bakılmasını istedi.
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