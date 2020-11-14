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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de ilginç kaza...Ters yönde seyreden sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı

Şişli'de ilginç kaza...Ters yönde seyreden sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı

Olay yerinden görüntü

Hastane Sağlık Ekibi 

-Yaralının araç içerisindeki görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralanın ambulansa götürülmesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de caddede ters yöne giren sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı. İlginç kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay saat 08.50'de Darülaceze Caddesi'nde yaşandı. Caddenin karşısına geçmek için ters yöne giren 34 SF 0644 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Saffet Beköz, şeridinde ilerleyen 34 CLP 852 plakalı Tarık Sarıkaya yönetimindeki araca çarptı. Kazada Beköz'ün kullandığı araç, bariyerler, trafik ışıkları ve çarptığı araç arasında sıkışarak asılı kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araç içerisinde şok yaşayan Beköz'ün hafif şekilde yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi ambulansa yapılan Beköz, hastaneye sevk edildi. Sürücülerden Tarık Sarıkaya yolunda seyrederken aracın ters yönden gelerek birden önüne çıktığını söyledi.


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