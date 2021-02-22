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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta keçi sürüsüne kurt saldırdı: 25 hayvan telef oldu, 15'i yaralandı

Şırnak’ta keçi sürüsüne kurt saldırdı: 25 hayvan telef oldu, 15'i yaralandı

Barınak

Kayalı Hayvan Barınağı Saldırı Hayvan Irak 

-Telef Olan Hayvanlar
-Hayvan Sürüsü
-Mağdur Hasan Dalman Konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde 20 yıllık çoban Hasan Dalman’ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısı sonucu 25 keçi telef olurken, 15’i de yaralandı. Yaklaşık 50 bin liralık zararının olduğunu kaydeden Dalman, yetkililere seslenerek zararının giderilmesini istedi. İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ikamet eden çoban Hasan Dalman, otlanması için meraya götürdüğü küçükbaş hayvanlarını akşam olunca Güçlükonak yolu üzerindeki hayvan barınağına bıraktı. Evine giden Dalman’ın barınağı, gece vakti kurtların saldırısına uğradı. Barınakta olan 100 keçiden 25’i boğarak öldüren kurtlar, 15’ini de çeşitli yerlerinden yaraladı. Çoban Dalman, yaklaşık 50 bin liralık zararının olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını talep etti. 9 yıldır hayvanlarını barınağa bıraktığını aktaran Dalman, "Sabah buraya gelince sürüye kurt saldırdığını gördüm. 25 keçiyi öldürmüş, bazıları da yaralı. Kurtlar boğduğu keçileri kayalıklardan atmış. 50 bin lira zararım oldu. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
(AYM-YRT
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