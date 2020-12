Şırnak'ta kara saplanan arılar, arıcıların avuçlarında hayat buluyor

-köy

- Şırnak’ta arıcıların zorlu kış mesaisi başladı.

Arıların telef olmaması için kış boyunca kar temizleyecek olan arıcılar, kara saplanan bal arılarını avuçlarına alarak telef olmaktan kurtarıyor. Donmaktan kurtulan arılar, tekrar kovanlara bırakılıyor.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır arıcılık yapan Gükçe ailesinin zorlu kış mesaisi başladı.

27 yıldır arıcılık yapan aile, kışın arıları için ekstra mesai harcıyor. Açık havada bekletilen kovanlar için branda ve saçlarla önlem alan aile, kar yağar yağmaz kovanların önünü temizlemeye başlıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıktığı Başaran köyünde arıcılık yapan Serdar Gükçe, kara saplanan arıları bir bir toplayıp avucunda ısıttıktan sonra tekrar kovanlara bırakıyor. Arıların önünü kardeşiyle beraber temizleyen Gükçe, "Ailemiz 27 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Babamın mesleği arıcılık, biz de bu mesleği devam ettiriyoruz. Beytüşşebap yayla kenti ve her yerden binlerce bal arısı ilkbahar aylarında buraya geliyor. Şimdi kış geldi, her taraf beyaza büründü. Kışlık hazırlıklarını yaptık ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sert geçecek gibi. Kar yağar yağmaz arılar dışarı çıkıyor ve kara saplanıyor, sonra da donuyor. Biz de arıların önlerini temizliyoruz. Dışarı çıkan arılar tekrar yuvalarına uçuyor. Sabah erkenden geliyoruz, akşama kadar kar temizliyoruz. İşimiz bu, severek yapıyoruz. Bal arılarımızın çoğu bahar aylarına kadar telef olacak. Bazısı şimdiden telef oldu bile. Bakanlığımıza sesleniyorum, sadece bana değil bölgede bu işi yapan bir sürü arıcı var, destek verilsin. Arıların çoğunu karda daha ölmeden avucumuza bırakıp ısıtıyoruz, sonra tekrar yuvalarına bırakıyoruz. Bu kışta böyle geçecek gibi" dedi.





