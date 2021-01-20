Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta güvenlik güçleri, zorlu kış şartlarında da teröristlere göz açtırmıyor

Şırnak'ta güvenlik güçleri, zorlu kış şartlarında da teröristlere göz açtırmıyor

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPRASYON GÖRÜNTÜLERİ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

Sosyal Medya Jandarma Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Teröristler 


- Şırnak’ta güvenlik güçlerinin Bestler Dereler bölgesinde zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından Şırnak'ta zorlu kış şartlarında operasyona çıkan jandarma komandoları, özel harekat ve güvenlik korucularının görüntüsü "Azim ve kararlılıkla, daima görevde" mesajıyla paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından, Şırnak’ta iki gündür devam eden yoğun ve zorlu kış şartlarına rağmen Bestler Dereler bölgesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılan güvenlik güçlerin görüntüsü yayınlandı. Operasyona katılan güvenlik güçlerinin yer aldığı görüntülerde, "Azim ve kararlılıkla, daima görevde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman jandarma komandolarımız, yiğit özel harekatlarımız ve fedakar güvenlik korucularımız, zorlu hava ve arazi şartlarındaki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor" denildi. (MY-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı