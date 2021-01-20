Şırnak'ta güvenlik güçleri, zorlu kış şartlarında da teröristlere göz açtırmıyor



- Şırnak’ta güvenlik güçlerinin Bestler Dereler bölgesinde zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından Şırnak'ta zorlu kış şartlarında operasyona çıkan jandarma komandoları, özel harekat ve güvenlik korucularının görüntüsü "Azim ve kararlılıkla, daima görevde" mesajıyla paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından, Şırnak’ta iki gündür devam eden yoğun ve zorlu kış şartlarına rağmen Bestler Dereler bölgesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılan güvenlik güçlerin görüntüsü yayınlandı. Operasyona katılan güvenlik güçlerinin yer aldığı görüntülerde, "Azim ve kararlılıkla, daima görevde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman jandarma komandolarımız, yiğit özel harekatlarımız ve fedakar güvenlik korucularımız, zorlu hava ve arazi şartlarındaki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor" denildi. (MY-YRT



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