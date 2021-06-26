Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

ŞIRNAK - PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

- İdil ilçesine bağlı Tepeköy - Mezarlık - PKK'nın saldırısında ölenlerin mezarları - Mezarlıkta yapılan anma etkinliği - Mezarlıkta toplanan vatandaşlar - Kuran - ı Kerim okunması - Dua yapılması - Köylülerle yapılan röportaj Şırnak 'ta PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 26 Haziran 1992 tarihinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 kişi mezarları başında anıldı.Tepeköy'de teröristlerce yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Kartal (28), Abdülkerim Özel (34), Hediye Baştuğ (35) ve Menice Kartal'ı (16) anmak amacıyla mezarları başında toplanan yakınları dualar etti.Saldırıda yaşamını yitiren Menice Kartal'ın babası Emin Kartal, 16 yaşındaki kızını terör saldırısında kaybettiğini belirterek, "Hayatımız boyunca bu vahşeti unutmayacağız." dedi.
Tahir Kartal ise saldırıda yeğeni Menice ve kardeşini kaybettiklerini dile getirerek terör örgütü PKK'yı kınadı.Mayınlı saldırıda yaralı olarak kurtulan ve felçli kalan Sadiye Özel de hayatları boyunca bu zulmü unutmayacaklarını dile getirerek, "18 yaşımdaydım, belden aşağı felç kaldım. Allah'ın laneti terör örgütü PKK'nın üzerine olsun." ifadesini kullandı.Köylülerden Safet Saka, kendi köylerinde 4, aynı günün akşamında da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyünde 10 vatandaşın katledildiğini anımsatarak terör örgütüne tepki gösterdi.Terör örgütünün saldırılarına rağmen yılmadıklarını dile getiren Saka, "Elhamdülillah ayaktayız. Katledilen şehitleri rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Terör Saldırısı Terörist Terör Örgütü Teröristler Anma Etkinliği 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement