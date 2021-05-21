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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞIRNAK - MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

ŞIRNAK - MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

- Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemlerinden görüntülerANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak 'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak 'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

Bild Maket Uçak Askeri Birlik Saldırı 

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