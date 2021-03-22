ŞIRNAK - Arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ölen 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
- 2 çocuğun cenazesinin taşınması Şırnak 'ta arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ölen 2 çocuğun cenazesi toprağa verildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Uludere ilçesinde, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi Yekmal Mezrası'nda toprağa verildi. İlçeye bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası kırsalındaki mera alanında dün hayvan otlatırken arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve olay yerine sevk edilen helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Ata (14) ve Caner Sak'ın (16) cenazesi hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından mezraya getirildi. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ata ve Sak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Uludere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz çocukların ailesine başsağlığı diledi. Şırnak 'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası'nın kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatan Yusuf Ata (14) ve Caner Sak (16) arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış, helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamışlardı. Olayla ilgili Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştı.
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