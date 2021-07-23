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SİNOP - Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
SİNOP - Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor

SİNOP - Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor

- Deniz polisi ile Sinop Belediyesi cankurtaran ekiplerinin devriye görevi - Cankurtaran ekiplerinin vatandaşları uyarması - Cankurtaran Doğukan Yılmazer röportaj Sinop 'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmiyorSİNOP (AA) - Sinop 'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı sahillerde vatandaşların denize girmelerine müsaade edilmiyor.Akliman bölgesinde kuvvetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar nedeniyle Deniz Polisi ile Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri, devriye görevi yaparak bazı sahillerde vatandaşları hem sözlü olarak uyardı hem de anons ile denize girilmemesi konusunda ikaz etti.Ekipler, dev dalgalara rağmen bölgede denize giren bazı vatandaşları da uyararak sudan çıkmalarını istedi.Kentte rüzgarın hızının zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, vatandaşların can güvenliklerini korumak amacıyla tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin bölgede denetim faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan ricamız, yapılan uyarıları dikkate alsınlar. Ekiplerimiz onların can güvenliklerini sağlamak için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor." dedi.

Polis Tedbirler Muhabir Cankurtaran Sudan 

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