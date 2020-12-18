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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Sınır Kenti Kilis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sınır Kenti Kilis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

caddelerden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-genel ve detaylar
-temizlik yapan görevliler
-paket servis yapan tatlıcılar
-yapılan röportaj
-polis uygulamaları
-genel ve detaylar
-boş caddeler
-görüntüler KİLİS'TEN_18122020_KILIS_56_SAATLIK_SOKAGA_CIKMA_KISITLAMASI_BASLADI_MAD_ MONTAJ TÜNELİNE GEÇİLİYOR

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde başladı.
Saat 21.00 itibariyle başlayan ve haftasonu 56 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olmadığı cadde ve sokakları temizledikleri gözlendi. (MAD-SD-
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