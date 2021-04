Sınıf başkanı oldu mektupla sözünü yerini getirdi

-Mektuptan detay

( VAN )- Verdiği söz için topladığı harçlık yetmeyince Başkan Say’a gönderdiği mektupla yardım istedi VAN



- Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kendisine mektup göndererek destek isteyen ilkokul 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bejan Gül’ün başkanlık seçimlerinde sınıf arkadaşlarına ‘Sizi atlara bindireceğim’ yönünde verdiği sözü yerine getirdi. Geçtiğimiz haftalarda sınıf başkanlığı için yapılan seçimlere aday olan Bejan Gül, seçilmesi halinde arkadaşlarına atlara binme vaadinde bulunmuştu. Yapılan seçimler sonrası başkan seçilen Gül, verdiği sözü yerine getirmek için büyük bir uğraş içerisine girdi. Topladığı harçlığının yetmeyeceğini anlayan Gül, çareyi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile iletişime geçmekte buldu. Gül, Başkan Say’a ‘Bu yıl sınıf başkanlığı için arkadaşlarımı at çiftliğine götürme sözü verdim. Ancak harçlığım yetmedi. Masrafların yarısını benimle paylaşır mısınız?’ diye mektup gönderdi. Gül’ün mektubuna cevap veren Başkan Say, “Sözü tutman, sözünden durman çok önemli. Bana sunduğun teklife ben de şöyle cevap vereyim; biriktirdiğin harçlıklar sende dursun. Arkadaşlarınla birlikte müsait olduğunuz bir gün bizim misafirimiz olun. Gözlerinden öpüyorum. Çocukların başkanı” şeklinde dönüş yaptı. Gönderilen mektup akabinde Edremit Belediyesi araçlarıyla Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulundan alınan öğrenciler, Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi’nde atlarla buluşturuldu. Burada atları seven ve onlarla bağ kuran çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Güzel anların yaşandığı etkinlikte çocuklar başta sınıf başkanlarının vermiş olduğu sözü tutmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Say’a da teşekkür ettiler. Etkinlik sonrası okulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmail Say, çiçeği burnunda başkan Bejan Gül’ü tebrik etti. Sınıfta çocuklarla sohbet eden Başkan Say, daha sonra Bejan’a Edremit’e özgü Zerrinkadeh Çiçeği’nin bulunduğu tabloyu verirken, getirdiği paketleri de çocuklara hediye etti. Getirilen hediyeleri arkadaşlarına bizzat dağıtan Gül, mutluluğunu dile getirirken, Başkan Say’a da sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Bejan’ın sözünde durmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Say, böylesi bir talebe kayıtsız kalmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Sözünü yerine getirme sürecinde giriştiği mücadelenin takdire şayan olduğunu vurgulayan Başkan Say, Bejan’ı erdemli hareketinden dolayı tebrik etti. Başkan Say, çocuklarla ilerleyen günlerde de çeşitli etkinliklerde bir araya geleceklerinin sözünü verirken, Bejan da ablası ile birlikte Edremit Kent Meydanı’nda bu hafta sonu mini konser vereceğini belirtti.

