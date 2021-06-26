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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava giden öğrencileri taşıyan servis arızalandı, öğrencilerin imdadına polis yetişti

Sınava giden öğrencileri taşıyan servis arızalandı, öğrencilerin imdadına polis yetişti

-Arızalanan araç

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- -Sürücü ile röp
- -Öğrenciler ile röp
- -Polis servisinin öğrencileri alması
- -Okul önünde bekleyen veliler detay
- -Kapıların kapanması detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta öğrencileri üniversite sınavına taşıyan servis arızalanınca öğrencilerin imdadına polis yetişti. Öğrenciler polis servisi ile sınav salonlarına tek tek yetiştirildi. Üniversiteye hazırlanan gençler bugün YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1. oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı heyecanı yaşadı. Sivas’ta kimliğini unutan ve sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis koştu. Sivas’ın Şarkışla ilçesinden sınava gidecek öğrencileri Cumhuriyet Üniversitesindeki sınav salonlarına taşıyan bir servis, Cumhuriyet üniversitesi girişinde arızalandı. Sınava geç kalmak üzere olan öğrencilerin imdadına polis yetişti. Öğrenciler tek tek polis servisi ile sınav salonlarına yetiştirildi. Arızalanan servis sürücüsü, sabah erkenden yola çıktıklarını ancak aracın kısa bir mesafe kala arızalandığını belirtip, yardım almak için polisten yardım istediğini söyledi.

Öğrenciler ise sınavın kendileri için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. (DK-GF-
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