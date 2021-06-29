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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Silivri’de iki araç çarptı: 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5'te trafik kilitlendi

Silivri’de iki araç çarptı: 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5'te trafik kilitlendi

Drone ile havadan görüntü

Hastane Trafik Yoğunluğu Ticari Araç 

-Kaza yerinden görüntüler

( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul Silivri'de E-5 karayolu mevkiinde iki aracın çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5'te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kaza E-5 karayolu Silivri istikameti Parkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 AFR 495 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 2400 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Edirne istikametinde kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. (YE-RU
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