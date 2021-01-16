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(SANTİAGO) - Şili'de orman yangını gökyüzünü turuncuya çevirdi- Valparaiso'da kırmızı alarm verildi SANTİAGO



- Şili'nin Valparaiso bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle gökyüzü turuncuya bürünürken, kırmızı alarm verildi.

Alevler 120 hektarlık alana yayıldı. Şili'nin Valparaiso bölgesinde ormanlık alanda büyük çaplı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak geniş bir alana yayıldı. Yangının nüfusun yoğun olduğu bölgelere yayılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Valparaiso'da yetkililer kırmızı alarm verdi. Alevler şu ana kadar 120 hektarlık alanı etkilerken, 3 noktada yangının devam ettiği aktarıldı. Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Dikkat! Orman yangını nedeniyle Quilpue, Los Pinos, Colinas de Oro, Las Rosas ve Teniente Serrano bölgelerinin boşaltılması isteniyor" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsün bulaşmasını önlemek için halktan tahliye sırasında gerekli önlemlerin alınması istenirken, maske kullanımı ve sosyal mesafenin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, evcil hayvanların evde bırakılmaması çağrısı yapıldı.



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