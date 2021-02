-Şili’den sokak görüntüleri



(SANTİAGO) - Şili’de Covid-19 kaynaklı ölümler 19 bini aştı SANTİAGO



- Şili’de son 24 saatte 82 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 19 bin 56’ya ulaştı. Güney Amerika ülkelerinden Şili’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Şili Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 464 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 755 bin 350’ye ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 82 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 19 bin 56’ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı, 713 bin 711 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Öte yandan 25 Aralık 2020’de korona virüse karşı kitlesel aşılamanın başladığı Şili’de şu ana kadar 651 bin 266 kişi aşılandı.



