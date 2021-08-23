Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Şile’de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bungalow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şile’de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bungalow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı

Şile’de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bungalow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı

Alevli görüntü

Yangın Paniği Ahşap Ev Jandarma Güvenlik Önlemi Ormanlı 

-Yanmış ev
-Yanmış ağaç
-Arazöz
-İtfaiye
-Jandarma

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şile’de bungalow evlerin bulunduğu sahilde kamp yapan kişilerin yaktığı ateş önce bunglow evlere daha sonra da ormanlık alana sıçradı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın saat 03.40 sıralarında Şile’nin Akçakese Köyü sahilinde meydana geldi. iddaya göre yangın, kamp yapmaya gelen vatandaşların yaktığı ateşin bungalow evlere sıçramasıyla başladı.
Ormanlık alanda bulunan ahşap evlerin yanması üzerine yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında iki bungalow ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı