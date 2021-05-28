Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor

- 3 kardeşin İHH binasın gelişi, kumbaranın açılması, paranın sayılması - İHH Gönüllüsü Yusuf Çelik'in konuşması - Çocukların babası Yusuf Bilgen'in konuşması - Ahmet Yasin Bilgen'in konuşmasıSİİRT (AA) - Siirt li kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğa yolluyor.Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Ahmet Yasin (8), Rabia (6) ve Davut Bilgen (3) kardeşler adına aileleri, 2,5 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfının Yetim Sponsorluk Sistemi'ne başvurdu.Bu kapsamda çocukların her ay kumbaralarında biriktirdiği 125 lira, 3 yaşındayken yetim kalan Filistinli Abir'e gönderiliyor.Vakıf gönüllüsü Yusuf Çelik, Filistin'e insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Harçlığını biriktiren çocukların, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen'in torunları olduğunu dile getiren Çelik, "Bu çocuklar Gazzeli Abir'e hamilik yapıyor. Harçlıklarını Filistin'e göndermek üzere bize getiriyorlar. İsrail zulmü devam ediyor, biz de Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yürekleri büyük olan bu çocuklar fedakarlık yapıyorsa biz de her bir evde bir yetime hamilik yapabiliriz." dedi.
Çocukların babası Yusuf Bilgen de Filistin'deki yetimlere yönelik desteğin süreceğini belirterek, "Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Çocuklarım harçlıklarını biriktirmeye başladı.
Bu paraları da her ay düzenli olarak yetim kardeşlerine gönderiyorlar. İnşallah Kudüs, Mescid - i Aksa özgürleşir. Çok eskilerde kalan mutlu günlere dönerler. Biz de bunun için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Çocuklardan Ahmet Yasin Bilgen de yetim kardeşine yazdığı mektubu okuyarak, destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şehit Fedakarlık İsrail İnsani Yardım Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement