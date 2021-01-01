Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

-Vali Hacbektaşoğlu’nun ziyaretlerinden genel ve detay görüntü,



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis, jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti. Vali Hacıbektaşoğlu, jandarma ve emniyetin güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra itfaiye ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeklerin annelerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. (SD)



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