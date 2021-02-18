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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te kapasitesinin üstünde yük alan traktörün tehlikeli yolculuğu

Siirt'te kapasitesinin üstünde yük alan traktörün tehlikeli yolculuğu

Yük dolu traktörden görüntü

-Yük dolu traktörün karayolunda ilerlemesinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt-Kurtalan karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden traktör, tehlike saçtı. Siirt-Kurtalan karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan traktör görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda yükün yola savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.
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