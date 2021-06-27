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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
SİİRT - Siirt Valiliği: Düzensiz göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

SİİRT - Siirt Valiliği: Düzensiz göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

- Yaralıların hastaneye getirilmesi - Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen göçmenler Siirt Valiliği: Düzensiz göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandıSİİRT (AA) - Siirt Valiliği, Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'sinin öldüğünü, 12'sinin yaralandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.22'de ilçeye bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli aracın olduğu ve sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarının yapıldığı belirtildi.İhbarın ardından Pervari - Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.Olay sonucunda araçta Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.Yaralanan düzensiz göçmenlerin Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Hastane Akalan Göç Kontrol Noktası 

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