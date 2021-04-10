Siirt şehidinin naaşı düzenlenen törenle memleketi Niğde'ye uğurlandı

-Saygı duruşundan görüntü,

-Şehidin eşinden görüntü,

-Duanın okunuşundan görüntü,

-Şehidin naaşının uçağa götürülüşünden görüntü



( SİİRT ) - SİİRT



- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan askerin cenazesi, Siirt Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Siirt'in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) naaşı, havalimanında düzenlenen törenle memleketine Niğde'ye uğurlandı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Niğde'ye uğurlanmak üzere dualarla askeri uçağa taşındı. Törene, şehidin yakınları, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" kapsamında, dün Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta Jandarma Uzman Çavuş Erdem ağır yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in evli olduğu belirtildi. (SD-AKK-Y)



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