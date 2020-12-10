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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Siirt polisinden korona virüs tedbirlerine uyan vatandaşlara klipli teşekkür

Siirt polisinden korona virüs tedbirlerine uyan vatandaşlara klipli teşekkür

Drone görüntüsü

Polis Sosyal Hayat Irak Trol 

-Denetimlerden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü korona virüse dikkat çekmek için klip hazırladı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat çekmek ve tedbirlere uyan kent sakinleri için teşekkür klibi hazırladı. Kentin farklı noktalarında havadan ve karadan görev yapan emniyet personeli ve şehrin kültür ve turizm simgelerinin yansıtıldığı klip, beğeni kazandı. Korona virüs salgınının Türkiye’de ve Siirt’te etkili olduğu, devletin bu virüse ilişkin aldığı tedbirlerin anlatıldığı klipte şu ifadelere yer verildi: “Siirt Emniyet Müdürlüğü olarak tüm bu zorlu süreçte bin 900 personelimizle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için bir an bile gözümüzü kırpmadık. Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her yere ivedilikle ulaştık. Havada ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Korona virüsle mücadelede artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan tedbiri elden bırakmadan bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Teşekkürler Siirt.”
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