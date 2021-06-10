Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

SİİRT - PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

- Hastane önünde güvenlik önlemi - Genel plan hastane tabelası Siirt 'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.Saldırıda, üs gölgesinde görevli güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.Şehit Babat'ın cenazesi ile yaralı güvenlik korucusu Bulut, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Şehit Hastane Güvenlik Önlemi Teröristler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement