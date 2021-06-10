SİİRT - PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
- Hastane önünde güvenlik önlemi - Genel plan hastane tabelası Siirt 'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.Saldırıda, üs gölgesinde görevli güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.Şehit Babat'ın cenazesi ile yaralı güvenlik korucusu Bulut, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım