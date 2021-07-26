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SİİRT - Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİİRT - Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

SİİRT - Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

- Yangının çıktığı odunluktan yükselen alevler - Çevre sakinlerinin yaşadığı panik - Ekiplerin yangın söndürme çalışması Siirt 'te odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendiSİİRT (AA) - Siirt 'te odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.Merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak'taki bir odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, UMKE, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yangın odunluğun yanındaki Hasan Kaya'ya ait tek katlı eve de sıçradı.Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, polis ekipleri ve komşuların yardımı ile kurtarıldı.3 çocuk ambulansta yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın, odunluk ve evde hasara neden oldu.

Polis Hastane Yangın Polis Ekipleri Yükselen 

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