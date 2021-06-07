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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİİRT - Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİİRT - Bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- İtfaiye ekiplerinin motor bölümüne hava sıkması - Kedinin kurtarılması Siirt 'te bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıSİİRT (AA) - Siirt 'e hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Bahçelievler Mahallesinde hafif ticari aracın motor bölümünde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.Olay yerine sevk edilen ekipler yavru kediyi araçta sıkıştığı bölümden çıkardı.Kedi veterinere götürüldü.

Bild Yavru Kedi 

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