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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

Sigara vermeyen şahsı cam şişeyle yaraladılar

Yaralı şahsın ambulanstan indirilmesi

Polis Bild Sigara Polis Ekipleri 

-Yaralı şahsın sedye ile acile taşınması
-Ambulans ve acil görüntü detayı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da yabancı uyruklu şahsın önünü kesen ve sigara isteyen 3 kişi, istedikleri sigarayı alamayınca ellerinde bulunan soda şişesini kırarak genci yaraladı. Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp eve giden yabancı uyruklu Nimetullah M.'nin (18) önünü kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kesti. Şahıslardan birisi yabancı uyruklu gençten sigara istedi. Genç sigara içmediğini belirtince, ellerinde bulunan soda şişesini kırarak saldırdı. Önce darp edilip daha sonra da şişe kırığı ile sırtından ve bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli 3 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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