Sıdırgı’da kar keyfini atlarla sürdüler

--Başkan Yavaş'ın at üstünde atlılarla sohbeti--Başkan Yavaş'ın şiir, türkü söylemesi ve açıklamaları--Off- Roadçıların dağa çıkmaları( BALIKESİR ) - Sındırgı’da kar keyfini atlarla sürdüler BALIKESİR- Balıkesir’in doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Atlı Cirit Spor Kulübü üyeleri beyaz örtünün keyfini atlarla dağlarda yürüyüş yaparak çıkardı. Aynı zamanda Sındırgı’da turizmin her alanda yapılabildiği de vurgulandı. Atlara binen ekip Asar tepesine tırmandı, türküler söyleyerek karın keyfini sürdü. Doğa turizmi ile ön plana çıkan Sındırgı’nın bir ucu bin 765 metre yükseklikteki Ulus zirvesinde off roadçular da kar keyfini farklı boyutta yaşadı. Sındırgı’nın her açıdan doğa ve spor tutkunlarına elverişli olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş at üzerinde dolaşırken yaptığı açıklamada “ Doğal şehir Sındırgı’da bugün Sındırgı Atlı Cirit spor kulübü, üyeleri ile birlikte bir yürüyüşe çıktık. Havada tabii ki aşağı yukarı -2 derece. Ama 20- 25 cm civarında kar var. Doğal şehir Sındırgı’da bu tür olayları, yapabilme imkanınız olduğunu göstermek içinde, bunu paylaşıyoruz. Hakikaten yüzde 57 si ormanlarla çevrili 225 merkez rakımı olan bin 769 rakımlı Ulus dağına ve 800 rakımlı Kertil dağlarına sahip olan bir ilçede bugün bu tür yürüyüşleri yapmak, ata binmek imkanınız var. Tabi ki turizm çok farklı bir işlem. Sadece olayın deniz, kum, güneşten ibaret sayılmaması gerektiğini, aslında anlatmaya çalışıyoruz. Yani hayatın, tabiatın bize sunduğu her türlü düzeneğin, güneşin de karında, yağmurun da denizin de hepsinin insana keyif katan mutluluk katan yanları var. Sındırgı’da, doğal şehir de bunları değerlendirme imkânınız var. “ dedi.(HT-BD