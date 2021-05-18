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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu

Vatandaştan görüntü

Online 

-çocuklardan görüntü
-yüzen çocuklardan görüntü
-Süleyman baran röportaj
-genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'da pandemi nedeni ile eğitimlerine online olarak devam eden çocuklar, sıcak havalar nedeni ile süs havuzlarına akın etti. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkına gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden suya atlayıp serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Süleyman Baran, "Buraya gelmek çok güzel. Havalar sıcak gelip burada yüzüp serinliyoruz. Uzun süre evden çıkmadık, kısıtlama bittikten sonra bizde süs havuzlarına geldik" dedi.

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