Sertap Erener köy yaşantısına geçti

-SERTAP ERENER RÖP

-Başkan Yardımcısı tayfun yılmaz röp



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Ünlü sanatçı Sertap Erener şehir yaşantısından uzak doğayla iç içe yaşamaya başladı.

Salgın nedeniyle 1,5 yıldır Bodrum’da köy hayatı yaşayan Erener, Bodrum Belediyesinin yaptığı Gençlik ve Tarım kampını açılmadan ziyaret ederek Başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz’dan bilgi aldı. Ünlü sanatçı Sertap Erener pandemi nedeniyle Bodrum’da köy hayatı yaşamaya başladı.

Bodrum'un bir köyüne yerleşen Sertap Erener bahçesinde ekin ekerken bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinde Bodrum’da ki evine yerleşen Erener yaklaşık 1,5 yıldır doğayla iç içe köy hayatı yaşamaya başladığını açıkladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında Gençlik ve Tarım Kampı öncesinde kampı ziyaret edip lavanta bahçesini gezen, yörük çadırlarını inceleyen ünlü sanatçı Tarım müzesini de ziyaret etti. Bodrum’lu olan Erener, Bodrum Belediyesine her fırsatta destek verdiğini belirterek projenin gençler için çok önemli bir olduğunu açıkladı.

Gençler tarım kampında buluşacak Etrim köyünde yapılan tarım kampı ise 6 dönümden oluşacak. Tarım kampında barınma, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği gibi gerekli ihtiyaçlar Bodrum Belediyesi tarafından karşılanacak. 5'er günden oluşan her kamp döneminden 30'ar kişi faydalanabilecek. Tarımsal anlamda birçok aktivitenin gerçekleştirileceği kampa katılmak isteyenlerin 1 Temmuz tarihine kadar bodrum belediye web sitesi üzerinden müracaatta bulunabilecek. Bu durumu yerinde inceleyen Sertap Erener ise gençleri tarıma teşvik etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Bodrum’da yaşamaya başladı Yaklaşık 1,5 yıldır Bodrum’da yaşadığını söyleyen Erener “Yıllarca yaşayabilecek bir okul açılışı olacak burada. Burada tarımı destekleyen ve ülkenin gerçekten tarım konusunda çok büyük desteğe ihtiyacı var. Hem bilinçlendirme hem de tarımla ilgili bilgi sahibi olan insanların yetiştirilmesi için çok önemli ve güzel bir adım. 1,5 yıldır Bodrum’da yaşıyorum Pandemiden dolayı. 30 yıldır burada evim var ama ilk kez 1,5 yıldır Bodrumda yaşıyorum. Farklı bir hayat yaşıyoruz. Evde seram var. Bir çok bitki ile haşır neşir olduk. İstanbul’da doğdum bir şehir çocuğuyum ama yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı insanlar uzaktır bu yaşantımdan ama doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım. Çok kirlenmiş şehirlerimiz. Dünya’nın geldiği bu talan edilme noktası gerçekten benim her gün öfkelenmeme yada acı çekmeme neden oluyor. Doğaya kendimizden daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız tek bir ev var oda bu dünya onu yok edersek bizde yok olacağız” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise tarım kampından bahsederek “Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 1 yıldır mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olan 32 dönümlük arazide projelendirme ve uygulama çalışmalarını yapıyoruz. 32 dönümlük arazi üzerinde 6 dönemden oluşan bir gençlik tarım kampı icra edeceğiz. Bu gençlik tarım kampında Temmuz ayının 5’inde başlayıp 6 dönem halinde gerçekleşecek. Her dönem 1 hafta olmak üzere 30 öğrenci, genç Türkiye’nin her yerinden gelecek olacak 30 gencimize Tarım kampında eğitim vereceğiz. Bodrum’un diğer yüzünü göstereceğiz. Gençlerin tarıma ilgisini çekmek amacıyla böyle bir yol izlemeye karar verdik. (EA-OD-