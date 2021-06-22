Serinlemek için gölede giren kız çocuğu kayboldu, yakınları sinir krizi geçirdi

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( VAN ) VAN



- Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölede giren kız çocuğu kayboldu. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi’ndeki Sıhke Göleti’nde meydana geldi. Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olan ailesiyle Van’a gelen D.K. isimli kız çocuğu, serinlemek için gölede girdi. Bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan D.K.’nın kurtarılması için ilgili birimlere haber verildi.

Bölgeye sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dalgıçların gölette arama yapması bekleniyor. Küçük kızın yakınları ise göletin kenarında gözyaşları dökerek, umutlu bir haber bekliyor. (MSA-Y)

