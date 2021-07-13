Serdar Plastik A.Ş., IAS teknoloji firmasının canias4.0 teknolojileri ile gücüne güç katacak

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( ANKARA ) ANKARA



- Serdar Plastik A.Ş., Industrial Application Software (IAS) teknoloji firması ile kurumsal kaynak planlama çözümü, otomasyon, IoT, big data gibi teknolojileri kapsayan canias4.0 teknolojilerinin kullanımı için iş birliği sözleşmesi imzaladı. 1973 yılında İlhami Tütek tarafından kurulmuş beyaz eşya, otomotiv ve termoteknik grubu başta olmak üzere, uzay ve havacılık sanayinin de içinde olduğu 13 ayrı sektörde, Dünya çapında 65’ten fazla ülkede, 200’den fazla müşterisine, yüksek teknoloji komponentlerin tasarım ve üretimini yapan Serdar Plastik, kurumsal kaynak planlama çözümü, otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonlarını kapsayan canias 4.0 teknolojileri sunan IAS teknoloji firması ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Serdar Plastik A.Ş. AR-GE Binasında düzenlenen törenle Serdar Plastik adına Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek ve IAS teknoloji firması adına Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber iş birliği sözleşmesine imza attı. Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı törende yaptığı konuşmada IAS ile birlikteliklerinde şirketin ilerleyen dönemde minimum 10 yılını organize ederek, dünya pazarında ki rakiplerine var olan rekabet gücünü daha ileri aşamalara getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi : “Şirketimiz, 2005 yılında SPAS (Serdar Plastik Automation System) denemelerine başlamış ve 2009 yılında da firma bünyesinde ki tüm süreçlerin SPAS üzerinden çalıştırılmasına geçilmiştir. SPAS, özetle 4 farklı software’in firmamıza özelleştirilmiş hali ile tek çatı software olarak çalıştırılmasıdır. ERP, Barkod sistemi, tüm iş istasyonlarından data toplama ve dağıtma sistemi ve personel takip sistemi birbirlerini tamamlayarak bulut üzerinde çalıştırılmaktadır. 2009 da kurulan bu yapı ile 2011 yılında konuşulmaya başlanan Endüstri4.0 da birçok prensibinin hayata geçirildiği görülmüştür. Her şeyden önce dördüncü sanayi devriminin, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri, yapay zeka, robot ve paylaşım ekonomisi gibi yeniliklerini hem farklı endüstrilere hem de sosyal hayata dahil ederek çeşitli sosyal zorlukları çözebilen bir toplum oluşturmayı amaçlayan firmamız, IAS ile birlikteliğimizle bugünü değil yarının sanayisini daha verimli ve daha ekonomik hale getirmek için ortak çalışmalar yürütecektir. Yaratacağımız ortak sinerji ile başarılı çalışmalara imza atacağımıza ve Türk Sanayisinde birçok firmaya öncülük edeceğimize yürekten inanıyoruz.” “Ekibimiz yaptığı araştırmalarda, Data yorumlamada IAS’ın çok güçlü yerleri olduğunu gördük” IAS teknoloji firmasının yazılımlarının Serdar Plastik için sağlayacağı faydaları anlatan Tütek, “Şu an bizim en yoğun şekilde üzerine çalıştığımız konu, sahadan topladığımız dataları daha anlamlı halde içeri almak ve daha iyi yorumlayarak, iş süreçlerimizi verimli hale getirebilmek. Burada IAS’ın çok güçlü yerleri olduğunu gördük. Bunları Serdar Plastik içerisinde uygulayacağız” dedi.

Türkiye’nin önemli firmaları ile yaptığı iş birlikleri ve teknolojik önderliği ile Türk sanayisinin gelişime destek vermeyi vizyon edinen IAS teknoloji firması Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber konuşmasında şunları kaydetti: “Gelecek için yaptıkları yatırımlarda bizim yazılımlarımızı ve IOT çözümlerimizi rehber olarak seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Uzun bir beraberlik olacak ve burada bahsettiğimiz sadece data çözümü değil. Komple bir çözümden, Endüstri 4.0’dan bahsediyoruz. Plastik komponent sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Serdar Plastik A.Ş.’nin çok uzun yıllardır devam ettirdikleri Digitalleşme çalışmalarına IAS teknolojileriyle sunacağımız hizmet ve ürünlerimizle önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” Yazılım çözümleri ile Türkiye’yi tüm dünyada da temsil eden IAS’nin yalnızca ERP yazılımı üreten bir firma olmadığına, Endüstri 4.0’ın getirdiği gereklilikleri karşılayacak yazılım ve donanım ürünleri üreten bir teknoloji firması olduğuna vurgu yapan Karabiber, “caniasERP’nin yanı sıra birbirleriyle entegre çalışan IOT, bulut, Big Data gibi çözümler sunuyoruz. Yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Kendi veri tabanımız IASDB ve kendi yazılım geliştirme platformumuz TROIA var. Müşterilerimize Endüstri 4.0 yolculuklarında tam entegre çalışan bütünsel çözümler sunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Tütek ve Karabiber ikilisinin konuşmalarının ardından iş birliği sözleşmesinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile düzenlenen tören sona erdi. (MC-BC -

