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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
“Selam Tevhid” soruşturmasında yargılanan eski hakim Samsun'da yakalandı ve ikinci kez tutuklandı

“Selam Tevhid” soruşturmasında yargılanan eski hakim Samsun'da yakalandı ve ikinci kez tutuklandı

Eski Hakim Bülent Kınay'ın polis aracından inmesi

Polis Aracı Polis Akalan Yurt Dışı Yakalama Kararı 

-Adliyeye girişi
-Tutuklanınca adliyeden çıkışı
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntü
-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY), “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili yargılanan ve tutuklu iken 15 gün önce tahliye olan eski hakim Bülent Kınay, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve Samsun'da yakalanıp ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY), “Selam Tevhid” soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili davada yargılanan ve 15 gün önce yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyesine karar verilen meslekten ihraç edilen eski hakim Bülent Kınay hakkında savcının tahliye kararına itiraz üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Bülent Kınay Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılında Edirne'den Yunanistan'a kaçarken de yakalandığı ileri sürülen Bülent Kınay bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Adliyesinden Yargıtay 16. Dairesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği öğrenilen Bülent Kınay ikinci kez tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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