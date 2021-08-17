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Sel sularının kapılan vatandaşa seslendi: 'Dayan dayı Allah-u Ekber de' ..Can pazarı kamerada
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sel sularının kapılan vatandaşa seslendi: 'Dayan dayı Allah-u Ekber de' ..Can pazarı kamerada

Sel sularının kapılan vatandaşa seslendi: 'Dayan dayı Allah-u Ekber de' ..Can pazarı kamerada

Sel sularına kapılan otomobil ve vatandaştan görüntü

Kamera Sel Felaketi Altın Felaket Sel 

-Sele kapılan vatandaşlara 'Dayan' diye bağırılması
-İlçeyi yutan selden görüntü

( KASTAMONU )- Kapıldığı sel sularından çırpınarak kurtulmaya çalıştı- Felaket anında yaşanan korku gözler önüne serildi KASTAMONU

- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı. Batı Karadeniz’de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en çok Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi etkilendi. Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, bir çok iş yeri ve bina zarar gördü. Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı. Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntüde, kayıt yapan vatandaşın, suya kapılarak giden vatandaşa, ‘Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de’ şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor. (MU-RFK
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