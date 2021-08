Şehrin ortasında organik tarım

-Meyve ve sebzelerden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yeşilliği ile mest eden bahçe drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul’un göbeğinde, binaların ortasında yer alan 268 parsellik bahçede, şehir hayatının hareketliliğine karşı organik tarım faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşların kendi yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin bulunduğu bahçede, 30 yıl önce Çin’den gelen ve burada ürün yetiştiren Jıa hua Zhao, “Türkiye’de hava, toprak, su çok güzel” dedi.

Boş arazi bulmanın adeta imkansız olduğu İstanbul Küçükçekmece'de, apartman yaşantısından sıkılan ve yeşillikler içerisinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar aileleriyle birlikte burada organik tarım yapıyor. Şehrin ortasında kalan ve yeşilliği ile mest eden Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçeleri’nin 268 parselinin, 11 parseli engelli vatandaşlara, 17 parseli ise şehit ve gazi yakınlarına veriliyor. Diğer sahiplerine de kura yolu ile tahsis ediliyor. İstanbul'da bir köy hayatı sunan ve birbirinden güzel meyve ve sebzenin yetiştiği bahçe drone ile havadan görüntülendi. “Türkiye’de hava, toprak, su çok güzel” Bahçeyle uğraşmayı çok sevdiğini belirten Jıa hua Zhao, “30 yıl önce Çin’den geldik. Türkiye’de hava, toprak, su çok güzel. Biz bu tohumları Çin’den getirdik. Çok değişik çeşitler bulunuyor. Türkiye’de Ege’deki fasulyeden farklı olarak bizim fasulye daha etli ve uzun. Arkada değişik ve çok büyük bir kabak var. Eşim ile beraber her gün bahçeye gelip beraber uğraşıyoruz” dedi.

“Ben sabah 11.00’de geliyorum gece 23.00’de gidiyorum” Ailecek bahçeyle ilgilenmeyi sevdiklerini söyleyen eski gazeteci Erdinç Şamoğlu, “Burada çok mutluyum aklınıza gelebilecek her şeyi yetiştiriyorum. Ben sabah 11.00’de geliyorum gece 23.00’de gidiyorum. Hastalık veya başka bir sebep yoksa her gün geliyorum. Bir tatile gitsem bile aklım burada kalıyor. Sonra 3-5 gün tatilde kalıyorum. 15 gün burada kalıyorum. Bahçeyi bırakamıyorum, deşarj oluyorum, korona virüsten de uzak kalıyorum. Bahçede uğraşınca mutluluğun hazzına ulaşıyorum. İki tane torunum var, onlarla beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

