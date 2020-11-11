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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şehitler Diyarı Sarıkamış’ta ‘Geleceğe Nefes’ için 11 bin fidan toprakla buluştu

Şehitler Diyarı Sarıkamış’ta ‘Geleceğe Nefes’ için 11 bin fidan toprakla buluştu

Ağaç dikme etkinliğinden detay

Efes Allah Şili Irak 

- Polislerin ağaç dikmesi
- Çocukların ağaç dikmeleri
- Kaymakamın konuşması

( KARS ) - KARS

- 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Sarıkamış’ta pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 11 bin adet fidan toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıkamış’ta İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Karakurt mevkiinde 11 bin adet fidan toprağa dikildi. Etkinlik öncesi konuşma yapan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “11 Kasım saat 11.11’ de Sarıkamış halkı ve çocuklarla birlikte Tarım Bakanlığımızın “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Sarıkamış Karakurt mevkinde ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah gelecek nesillerimize yeşiliyle daha güzel bir tabiat bırakmanın gayesindeyiz.” dedi.
Fidan dikimine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve eşi, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan katıldı.
(AY-AT)
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