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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şehitkamil Belediyesi yerli ve milli teknolojiye önemli katkılar sunuyor

Şehitkamil Belediyesi yerli ve milli teknolojiye önemli katkılar sunuyor

Fadıloğlu'nun merkezi gezmesi

Matematik Teknoloji Farkındalık Eğitim Hayatı Öğrenciler 

-Fadıloğlu röp

( GAZİANTEP )- Bilim Şehitkamil'de yerli ve milli teknolojiler üretiliyor- Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu:"Amacımız milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesidir" GAZİANTEP

- Hem hizmette hem de eğitim ve teknolojide yatırımlar gerçekleştirerek gönülleri fetheden Şehitkamil Belediyesi, Bilim Şehitkamil'de yerli ve milli teknolojik icatların yapılmasında önemli rol oynuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu amaçlarının milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi projesi kapsamında çalışmalar yapan Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan ve faaliyete başlayan Bilim Şehitkamil'le genç öğrencilerin yerli ve milli teknolojik icatlarda bulunmasını sağlıyor. 3T Vakfının desteğiyle yapılan ve bin metrekarelik alana sahip olan Bilim Şehitkamil 'in içerisinde dene-yap atölyesi, tasarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi ve teknoloji atölyesi gibi her öğrencilerin rahatlıkla yararlanabileceği alanlar bulunurken aynı zamanda öğrencilere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Bilim Şehitkamil Merkezinde incelemelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin yaptığı İnsansız Hava Aracı

ve elektrikli araba projeleri hakkında bilgi aldı. “Amacımız milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesidir” Bilim Şehitkamil hakkında bilgilendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan sınavların ardından öğrencilerin merkezde eğitim hayatına başladıklarını ifade ederek, “3T Vakfı ile birlikte milli teknoloji hamlesindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Bilim Şehitkamil’de giriş katında 5 ayrı atölye bulunuyor. Bu 5 ayrı atölyenin amacı öğrenim çağındaki öğrencilerimize farkındalık oluşturmak. Milli Eğitim ile birlikte çocuklarımız buraya sınıf sınıf gelerek, bu atölyeleri tek tek geziyorlar. Bu bir noktada aslında bir tarama çalışması. Çocuklarımızın hangi konuya yatkınlığı var onu tespit ediyoruz. Çocuğun kendini keşfetmesini sağlıyoruz. Bu atölyelerdeki çalışmalardan sonra her sene-5-8-9’uncu sınıflara yönelik yapılan sınavlar var. Bu yapılan 2 aşamalı sınavlar neticesinde kazananlar 3 yıllık bir eğitime tabi tutuluyor. Bu 3 yıllık eğitiminin 2 yılı teorik olarak devam ediyor. 3’üncü yılında da atölye çalışmalarıyla kendi tasarladıkları ürünleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Amacımız, dediğim gibi milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesidir. Ben tekrar tekrar emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
“2 tane İHA ve elektrikli araba çalışmalarımız var” Öğrencilerin yapımına başladığı 2 adet İHA ve elektrikli araba projelerinin olduğunu belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “ Merkezde bulunan atölyelerin içerisinde 3D yazıcılar, Plotterlar, CNC Tezgahları ile birlikte bilgisayarlarda tasarladıklarını çizime dönüştürüyorlar. Daha sonra bu tasarımların imalat safhasına geçiyorlar. Buradaki asıl amaç milli teknoloji hamlesinde yerli ve milli yazımları hayata geçirebilmek. Kendi çocuklarımızın, kendilerini gösterebilecek ortamlarını sağlayabilmek. Bu konuda emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabi bu işin tek başına yapılması mümkün değil. 3T Vakfının da vermiş olduğu desteklerle öğrencilerimizin eğitici eğitimlerinin verilmesiyle birlikte daha da üst noktalara geliyor. Bu sene bunun yanı sıra üniversitede yapmış olduğumuz çalışmalarda 2 tane İHA çalışmamız var. Yine elektrikli arabayla çalışmamız var. Bu noktada onlara da destek veriyoruz” diye konuştu.
(AD-LO-SVY-Y)
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