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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sedye kirlenmesin diye ayaklarını uzatmak istemedi...10 saat sürdü, az kalsın bir köy yok oluyordu

Sedye kirlenmesin diye ayaklarını uzatmak istemedi...10 saat sürdü, az kalsın bir köy yok oluyordu

Yangın söndürme detay görüntü

Tarım Ormanlı Samanlık Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye personeli tedavi görüntüsü
-yanan orman detay görüntü
-vatandaşların yardım görüntüsü
-bir vatandaşın kürekle yangına müdahale etme görüntüsü

( AMASYA )- 3 itfaiye personeli yoğun dumandan etkilendi AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan ve 10 saat süren yangında az kalsın bir köy yok oluyordu.Amasya’nın Taşova ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kavaloğlu köyü Serçeler mezrası yakınlarında ilk belirlemelere göre ormanlık alanda başlayan yangın samanlığa sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın samanlıktan üst tarafındaki ormana sıçradı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, ekipler yangının önünü kesti. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat Erbaa Belediyesi, Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye personeli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.Çıkan yangın 10 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar tarım ve ormanlık alandaki kayın ve meşe ağaçları zarar görürken, samanlık ve samanlık içerisindeki 500 balya saman kül oldu.
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