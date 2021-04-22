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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: “SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”

Savunma Sanayii Başkanı Demir: “SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi”

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı(SSB) İsmail Demir, MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, “SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi.
İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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