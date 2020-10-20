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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Her şey vatan için”

- Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Her şey vatan için”

İsmail Demir tarafından paylaşılan operasyon görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii’nin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için” ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi. (UTK-
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