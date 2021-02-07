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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH için kalifikasyon müjdesi

Tüfek Tanıtımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Etiler Nitelik 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonunun (nitelikliliğinin) tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonu tamamlandı” ifadelerini kullandı. MKEK tarafından geliştirilen MPT-76-MH Milli Piyade Tüfeği 400 gramdan fazla hafifletilerek yaklaşık 3 kilo 750 grama düşürüldü.
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